お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が26日に自身のアメブロを更新し、家族でサムギョプサル店を訪れたことを報告した。この日、小原は「サムギョプサル店」というタイトルでブログを更新。「家でしょっちゅうやりますがお店で食べるのはなかなかないサムギョプサルー！」と報告し、家族で外食へ行ったことを明かした。続けて「お店の人が焼いてくれるからいつもの焼き奉行 父さんもゆっくり食べられるね」と、夫で野球解説者