高校ラグビー春の日本一を決める選抜大会も２回戦。３月２６日には８試合が行われてベスト８が出そろいました。 大分東明ｖｓ茗溪学園実力校同士の対戦は予想どおりの大熱戦に 九州大会・準優勝の大分東明（大分）と関東の厳しい出場権争いを勝ち抜いた茗溪学園（茨城）の対戦。ともに１回戦を快勝した両チームの試合は予想どおりの大熱戦となります。 先手を取ったのは大分東明。序盤からＬＯ・山下哲平選