Hey! Say! JUMPの山田涼介が、27日発売のファッション雑誌『CLASSY.』5月号の増刊Special Editionの表紙（光文社）に登場する。人気連載「＃TOKYO恋する1軒目」にも登場する。【写真】目を奪われる…モスグリーンのさわやかな装いで登場した山田涼介いつも完璧な山田ながら、ふと気持ちがほどけた瞬間にだけのぞく素顔…をイメージしたカットも。増刊表紙ではアンニュイな表情も魅せている。このほか通勤のシンプルな日も、