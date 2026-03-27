阪神電鉄は27日、甲子園歴史館で4月7日から7月26日までの期間で、阪神タイガース企画展「リリーフ」を開催することを発表した。企画展「リリーフ」では、名リリーフ投手として活躍した山本和行氏や中西清起氏、藤川球児氏、久保田智之氏などのレジェンドOBのほか、現役投手として活躍する岩崎優選手、石井大智選手、及川雅貴選手など、リリーフの黎明期から現在に至るまでを特集する。さらには、併設する形でドラフト指名選