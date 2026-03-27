ABCテレビ（朝日放送）を1月末で退社し、2月16日にサンミュージックと所属契約を締結した、フリーアナウンサーの東留伽（28）が27日、都内で会見を開いた。東京・銀座のマグナス東京で29日から4月5日まで開催する、言葉と絵を通して「祝福」を描く初の個展「花の祝福＜La Grace des Fleurs＞」を開催するにあたって開いた。フリーに転向し、最初の会見で絵の個展の会見を開いた、その心を聞かれると「私の中で絵を本気でやりますよ