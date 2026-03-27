定年退職後に「銀行ロビーの案内係」として働き始めた父親が月収20万円以上と聞くと、驚く人もいるかもしれません。定年後の再就職でこれほどの収入を得られるのは珍しいケースなのでしょうか。 本記事では、公的な統計データを参考に、定年後の元銀行員の働き方や実際の収入事情について詳しく考察していきます。 銀行員のキャリアや、定年後のセカンドキャリアとは？ 銀行員のキャリアには「出