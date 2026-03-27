令和8年度から高等学校等就学支援金制度が見直され、より多くの家庭が私立高校を志望校の選択肢に入れられるようになります。しかし、制度が拡充される一方で、授業以外の費用も含めて「すべてが完全に無料になる」と認識している人もいるのではないでしょうか。 本記事では「高校無償化」の基礎知識をおさらいしながら、私立高校進学に関する経済的な実態を解説します。 令和8年度より所得制限が撤廃され「私立高校