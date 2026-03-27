実家と自宅が離れている場合、相続をした家の扱いに困る人もいるでしょう。 しかし、遠方で管理できないことを理由に放置していると、「特定空家」などに認定される可能性があります。管理できないのであれば、早めに解体する、貸し出すといった対策が必要です。 今回は、空家を定期的に確認した方がよい理由や固定資産税への影響、相続した空家の扱いに困ったときの対処法などについてご紹介します。 空家は定