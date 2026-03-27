iDeCoと企業型DCはどちらも老後資金を増やすための年金制度ですが、このたび大幅に制度改正されました。改正内容には、拠出上限額の引き上げや撤廃などが盛り込まれています。本記事では改正された部分や各年金制度のメリット・デメリットを詳しく解説します。 「iDeCo」は2026年12月に拠出上限が大幅引き上げ予定 厚生労働省「2025年の制度改正」によると、確定拠出年金制度（iDeCo・企業型DC）の拠出限度額が引き上げら