自転車で道路を通行する際には、交通ルールを守ることが大切です。自転車の専用レーンがある道路で車道を通行した場合、違反になるのかならないのか、よく分からない人もいるでしょう。 本記事では、自転車で車道を通行できないケースや交通ルールに違反した場合のペナルティについてご紹介します。 自転車道があるけれど、車道を通行してよい？ 車道と歩道に区別されている場合、自転車は