【モデルプレス＝2026/03/27】女優の綾瀬はるかのスタッフ公式Instagramが3月25日、更新された。ノースリーブやシースルーの衣装姿を披露し、反響が集まっている。【写真】40歳大河女優「見たことない姿」素肌透けるショット◆綾瀬はるか、ノースリーブ＆シースルー衣装姿公開投稿では「みなさん、沢山のお祝いのメッセージをありがとうございます」と綾瀬からのメッセージをつづり、「今年は多くの作品が控えていますので みなさ