BTSの新曲『SWIM』を新たな形で楽しめるリミックスが公開された。BTSは3月27日13時、リミックスアルバム『KEEP SWIMMING』をリリースした。【注目】「BTSの未来が…」RM＆SUGA、将来を不安視？本作には、去る20日にリリースされた5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』とインストゥルメンタルトラックに加え、7人のメンバーそれぞれの音楽的志向を反映したリミックス7曲を含む、全9曲が収録されている。RMは原曲にチルHI