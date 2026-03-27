BTSのRMとSUGAが率直な悩みを打ち明けた。3月26日、HIPHOPグループEPIK HIGHのYouTubeチャンネルに「ご飯はちゃんと食べてる？ ft. BTS RM、SUGA」というタイトルの映像が公開された。【写真】解散まで…RMの苦悩この日、BTSのRMとSUGAがゲスト出演。RMは「BTSはEPIK HIGHがいなければ存在しなかったと思う。本当にすごいミュージシャンだ」と語った。これに対しEPIK HIGHは「ありがとう。でも今はユーチューバーだよ」と返し、笑