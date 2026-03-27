◆米大リーグドジャース８―２ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＡ・パヘス外野手が「８番・中堅」で先発出場し、２点を追う５回に逆転３ランを放つなど、チームを開幕戦勝利に導いた。５回先頭マンシー、Ｔ・ヘルナンデスが連打で無死一、二塁の好機を演出。パヘスが内角低めのナックルカーブを完璧に捉え、左中間スタンドに放り込んだ。起死回生の逆転弾に