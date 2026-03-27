【1/1000 精密モデル 日本海軍戦艦 三笠日本製】 価格：3,630円 販売場所：世界三大記念艦「三笠」売店（限定販売） ヒートグループは、完成モデル「1/1000 精密モデル 日本海軍戦艦 三笠日本製」を世界三大記念艦「三笠」売店にて発売した。価格は3,630円。 本商品は今年で記念艦保存100周年を迎えた世界三大記念艦「三笠」を1/1000 精密完成モデル化したもの