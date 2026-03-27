ガイアノーツは公式Xで、溶剤の買いだめに走るユーザーに対しての注意喚起を行っている。 かつて1970年代、中東戦争によって起きた「オイルショック」で、「石油不足でトイレットペーパーがなくなる」というデマを信じた人々がトイレットペーパーを買い占めるという事態が全国で起きた。実際には紙の供給は止まっておらず、消費者のパニックで起きた騒動だったが、品不足、便乗