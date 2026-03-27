女優の武田玲奈が２７日までに自身のインスタグラムを更新し、冬のコーディネートを振り返った。「冬が終わる前にね」と書き出し、３種類の冬コーデを紹介した武田。ロングコートやニット、カーディガンを主役にし、モノトーンやニュアンスカラーで冬の季節感を演出した、大人なコーディネートを披露した。この投稿には「更新嬉（うれ）しいー！」「メチャ素敵ですね」「めちゃめちゃ似合ってる」「スタイル良すぎです」「ラ