【トランスフォーマー新商品】 4月3日 予約開始 タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズの新商品情報を公開した。4月3日より予約受付を開始する。 新商品ラインナップには、トランスフォーマー40年の歴史の中で登場した様々なキャラクターたちが現代の技術・解釈で蘇る「トランスフォーマー