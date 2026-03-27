元ＡＢＣテレビアナウンサーの東留伽が２７日、都内で自身初の個展「花の祝福＜ＬａＧｒâｃｅｄｅｓＦｌｅｕｒｓ＞」（２９日から４月５日まで東京・銀座「ザマグナス東京」）の取材会を行った。１月末にＡＢＣテレビを退社し初の公の場。２月中旬から大手芸能事務所「サンミュージック」に所属し、現在は東京大学大学院で美学芸術学研究室に所属している。退社から２か月あまりで個展を開催した経緯を「『絵を本