◆ファーム・リーグ日本ハム―巨人（２７日・鎌ヶ谷スタジアム）巨人の石塚裕惺内野手（１９）、ドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が連続タイムリーを放った。両軍無得点の３回２死二塁で「３番・遊撃」で先発出場した石塚が左前に先制タイムリー。相手の守備が乱れる間に、一気に三塁を陥れた。なおも二死三塁から「４番・ＤＨ」の藤井が左翼線へタイムリー二塁打。１９日の中日戦で”公式戦初本塁打”を打