◆２０２６北中米Ｗ杯大陸間プレーオフ準決勝ジャマイカ１―０ニューカレドニア（２６日、メキシコ・グアダラハラ・スタジアム）日本に２―１で勝った１９９８年フランス大会以来の出場を目指すジャマイカ（北中米カリブ海、ＦＩＦＡランク７０位）が１―０でニューカレドニア（オセアニア、同１５３位）を下した。３１日に決勝戦でコンゴ民主共和国（アフリカ、同４８位）と対戦し、勝った方が出場決定となる。ジャマイカ