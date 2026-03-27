日韓合同制作のグローバルガールズグループオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』から誕生した7人組グループ・H//PE Princessの初冠番組『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』（4月1日スタート、毎週水曜後9：00※全8話）が、ABEMAで配信される。【写真】「やる気がなくなった」何があったのか…キム・ドイH//PE Princessは、2025年に日韓合同オーディション番組から誕生した。26年上半期のデ