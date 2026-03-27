「選抜高校野球・準々決勝、智弁学園１２−８花咲徳栄」（２７日、甲子園球場）花咲徳栄が二回までに大量８点リードを奪うも２桁失点で逆転負け。センバツ史上最大の逆転負けに岩井監督は「甲子園は甘くないと勉強させていただきました」と語った。初回、１死から連続四球と安打で１死満塁の好機を作ると、奥野が先制適時打を放った。さらに押し出し四球を選んで田川を降板に追い込むと、遊撃への２点内野安打などで一気に６