◇第98回選抜高校野球大会第9日準々決勝花咲徳栄 8―12 智弁学園（2026年3月27日甲子園）花咲徳栄（埼玉）は8点のリードを守れず智弁学園（奈良）に8―12で逆転負けし、選抜初のベスト4入りを逃した。初回に5安打で一挙6点のビッグイニング。選抜で初回6得点以上は、19年に山梨学院が札幌第一（北海道）戦で10点をマークして以来7年ぶりだった。2回にも2点を挙げて8―0としたが、投手陣が智弁学園の反撃を止められなか