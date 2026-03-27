きょう27日（金）午後は、関東でにわか雨がありそうです。関東は週末も午後を中心に変わりやすい天気となりますので、お花見の際は空模様の変化にお気をつけください。【CGで見る】27日(金)午後2時〜午後11時までの降水と雲の予想シミュレーション東京も夕方ごろから雨予報きょう27日（金）はよく晴れる所がほとんどです。最高気温は、東海から西で20℃前後と暖かいでしょう。東京も昼間は日ざしが届いて18℃まで上がる予想ですが