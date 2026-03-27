24日、新潟市北区内で前日から行方不明となっていた70代の男性を市民が発見し、警察によって保護されました。発見のきっかけは、3月2日に運用が開始されたされたばかりの県警防犯アプリ「にいがたポリス」の情報でした。警察によりますと3月23日、新潟市北区にある老人ホームで利用者の男性（70代）がいなくなっているのを職員が発見し、警察に通報。当日午後に県警の防犯アプリ「にいがたポリス」に男性の手配情報が公開さ