いまどきの女子中高生は芸能界に対して、どのような意識を持っているのでしょうか。株式会社Keyholder（東京都渋谷区）の傘下で、俳優のマネジメントやオーディションの開催・運営事業などを行うレーベル『bijoux（ビジュー）』が実施した「bijoux 女子中高生の芸能界意識調査 2026」によると、女子中学生の約4割が「芸能界に興味がある」と回答した一方、女子高校生では約3割にとどまり、年代による明確な意識差が見られました。