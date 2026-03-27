日本の「カローラ」とはひと味違う!?トヨタのタイ法人「トヨタ・モーター・タイランド（タイトヨタ）」は、2026年3月23日から4月5日まで開催される「第47回 バンコク国際モーターショー」にトヨタブースを出展し、現地で発売される最新のトヨタ車ラインナップをお披露目しました。そのなかには、3月6日に一部改良を実施したばかりの最新4ドアセダン「カローラ アルティス」の姿もありました。【画像】超カッコいい！ これが“