フリーアナウンサーの後藤楽々（らら）が自身のインスタグラムを更新。フードにロゴがプリントされたプルオーバーフーディに、セットアップのミニスカートを合わせたコーデで、ゴルフ場で撮影した写真を投稿した。【写真】ミニスカのセットアップを着た後藤楽々愛知県出身の後藤は名古屋を拠点に活動するアイドルグループSKE48のオーディションに合格して芸能活動を開始した。卒業後はセント・フォースに所属し、フリーアナウンサ