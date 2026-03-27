＜フォード選手権初日◇26日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞「めちゃくちゃ気持ちよかったです。ラッキーです」。最終18番で7メートルのパットを沈め、バーディ締めとした櫻井心那は、ホッとしたように笑顔を見せた。6アンダー・10位タイで、米ツアー自身初のトップ10発進を決めた。【写真】ズボンにつける“会員バッジ”櫻井心那、LPGAを感じた瞬間アウトからスタートすると、1番でいきなりバーディ