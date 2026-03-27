悲しい運命をたどった「お吉」を偲ぶ 幕末開国の悲劇のヒロイン、「お吉」を供養する「お吉祭り」が、下田市で行われました。 【写真を見る】下田市で行われた「お吉祭り」 お吉こと「斎藤きち」は17歳の時、幕府の命を受け、アメリカの初代領事ハリスに仕えたことから、「唐人お吉」と呼ばれ、川に身を投げて51年の生涯を閉じたとされています。 下田市では、悲しい運命をたどった「お吉」を偲び、毎年、法要が行われています