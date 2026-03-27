家族の一員でもあるペットと一緒に、旅行やレジャー、ゴルフを楽しみたい。そんなペットを飼っている人にうれしいサービス「ワンちゃん同伴ラウンド」が、晴山ゴルフ場（長野県・軽井沢）で4月4日（土）から開始する。【写真】ウッド調のおしゃれ空間はまさにリゾート！同コースは以前から、1〜2名で10分、3〜4名のときは20分と、ゆとりのあるスタート間隔を設けたり、プレーヤーに同行する家族がゴルフをしなくてもコース内に入場