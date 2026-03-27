山口県教育委員会は27日、当時、教頭として勤務していた県立高校で女子生徒の尻を触ったとして、県教育庁教職員課の管理主事（55）を停職6か月の懲戒処分としました。このほか生徒が喫煙しているのを容認し、さらに自家用車の中でその生徒と喫煙したとして公立中学校の教諭（52）を減給4か月にしました。また運転免許停止処分中に違反者講習をうけ、その当日は無免許運転となることを認識しながらもマイカーを運転したとして