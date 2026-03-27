今週の国内女子ツアー「アクサレディス」を中継するフジテレビゴルフが公式インスタグラムを更新。「ファッションチェック in 前夜祭」として柏原明日架へのインタビュー動画を投稿した。【動画】ハプニングがあったとは思えない、お洒落な柏原明日架のファッション細かいプリーツの入った黒いシャツとパンツを颯爽と着こなして登場した柏原は、カメラの前でクルリと一回転。今日のファッションのポイントについては「（シャツを）