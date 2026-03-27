日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「今年度もいよいよ終了！ 来週には新学期を迎えるこの季節」と記すと、選手たちに学校に通う生徒になってもらい「新学期、担任の先生にするなら誰が良いか？」を質問した動画を投稿した。【動画】「熱血教師」と呼ばれたのは誰？ 選手たちが選ぶ新しい担任の先生都玲華が選んだのは堀琴音だった。しかし「早口で何を言っているか分からない」「すごい早口で大事な要点をまとめ