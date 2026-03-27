お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子が２７日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、上京した日を思い出し、号泣する一幕があった。この日は新生活が始まるタイミングということもあり「実家を出る？出ない？」というテーマで議論した。白鳥の実家は福島。「高校卒業と同時に大学進学で上京してきたんですけど」と１８歳で上京。「高校２年ぐらいから進路を考えるじゃないですか。東京に憧れがあって、（親は）進学できたら行