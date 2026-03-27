福岡県教育委員会は２６日、酒気を帯びて自家用車を運転したとして、筑紫野市立小の校長（５８）を免職とするなど４件の懲戒処分を発表した。発表では、校長は２月９日正午頃、県外でビールを飲んだ後、夜に筑紫野市内で車を運転し、コンビニ店でハイボールを購入、飲酒した。その後も運転し、筑前町での検問で呼気１リットル中０・１８ミリ・グラムのアルコール分が検出された。「当日の行動について自分でも説明できない」な