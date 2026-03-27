人はなぜ、自然の森に入ると気持ちが落ち着くのか。ドキュメンタリー映画「森に聴くListen to the Forest」（３月２７日からYEBISU GARDEN CINEMAほか全国順次公開）は、＜私たちの身近にあって、私たちを生かしている自然としての森＞を巡り歩きながら考える作品だ。監督は、山上徹二郎と今井友樹。映画プロデューサーとしてさまざまな名作・話題作を世に送り出してきた山上の初長編監督作であり、代表を務める映画会社シグロ