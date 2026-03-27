大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス」傘下の「就労継続支援Ａ型事業所」が、障害者就労支援の加算金を過大受給したとされる疑惑で、市は２７日、監査の結果、傘下の４事業所が２０２４〜２５年度に受け取った計約１５０億円を不正受給と判断し、障害者総合支援法に基づき、４事業所の事業者指定を５月１日付で取り消す行政処分を発表した。このうち、市が支給した金額に追加金を含む計約１１０億円の返還も求めた。