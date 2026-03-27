【女子旅プレス＝2026/03/27】「チ。―地球の運動について―」と東京シティビューのタッグによる没入型イベント「『チ。 ―地球の運動について―』×東京シティビュー 〜世界の見方が変わる体験を、展望台で〜」が、2026年4月10日（金）〜6月8日（月）まで開催。新たにキービジュアルと展示詳細、関連イベントやグッズ情報などが公開された。【写真】「チ。」×東京シティビュー新規グッズ◆絶景と物語が交差する特別な展示空間同