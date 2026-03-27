【モデルプレス＝2026/03/27】歌手の華原朋美が3月25日、自身のInstagramを更新。卒園を迎えた長男の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】激痩せ話題の51歳歌手「すっかり大きくなって」髪型がキマってる息子の姿◆華原朋美、長男の卒園を報告華原は「私の息子が卒園しました」と報告し、スタンプで顔を隠したスーツ姿の長男の写真を投稿。紺色のスーツにピンクのネクタイ、胸元には花を飾って街頭で片手を腰に添えたポージング