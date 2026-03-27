【モデルプレス＝2026/03/27】フジテレビ系お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に、新たな曜日レギュラーメンバーの加入が決定。お笑い芸人のとにかく明るい安村、5人組アイドルグループ・KEY TO LIT、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子の3組が、仲間に加わることが発表された。【写真】KEY TO LITメンバー2人、ランウェイに黄色い歓声◆「ぽかぽか」KEY TO LITら3組が新レギュラー決定まず水曜日