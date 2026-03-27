指宿市の水迫畜産が、牛肉の産地などを不適正に表示していた問題です。ふるさと納税の返礼品として指宿市は26日、新たに山川町漁協が40件を発送していたことを明らかにしました。 この問題は、指宿市の水迫畜産が2023年1月から2024年1月にかけて、沖縄県産や宮崎県産を「鹿児島県産」などと不適正に表示していたものです。 指宿市は26日、水迫畜産の牛肉製品を含むふるさと納税の返礼品を、山川町漁協から40件発送していたことを