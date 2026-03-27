瀬戸芸の総合プロデューサーを退任／福武總一郎さん 瀬戸内国際芸術祭で総合プロデューサーを務めていた福武總一郎さんが退任を発表しました。 瀬戸内国際芸術祭の総会が高松市で開かれ、香川県の池田知事や総合ディレクターの北川フラムさんらが出席しました。 1回目の瀬戸芸から総合プロデューサーを務めてきた、瀬戸芸の「生みの親」、福武總一郎さんが退任を発表し