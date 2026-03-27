明日28日(土)は太平洋側を中心に気圧が下がり、関東から近畿で影響度は「中」になるでしょう。また、30日(月)から気圧が下がる所が多く、31日(火)は全国的に影響度が「大」となりそうです。気圧低下による頭痛やめまいなど、ご注意ください。31日(火)は全国的に気圧低下の影響が大きい明日28日(土)は太平洋側を中心に気圧が下がり、関東から近畿で影響度は「中」となるでしょう。気圧の変化に敏感な方は、頭痛や体のだるさなどを感