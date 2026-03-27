160.68エンベロープ1%上限（10日間） 160.54ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.62現値 159.0910日移動平均 158.71一目均衡表・転換線 158.4921日移動平均 157.50エンベロープ1%下限（10日間） 156.95一目均衡表・基準線 156.44100日移動平均 156.44ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 155.78一目均衡表・雲（上限） 154.97一目均衡表・雲（下限） 152.5