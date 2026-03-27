トランプ「TACO」と中東1万人増派検討、米イラン情報錯綜でドルもみ合い トランプ氏の「TACO」を受け有事のドル買いが後退、時間外で米株は上昇し原油価格は下落している。WSJ報道を受けドルは一時上昇する場面もあった。ドル円は一時159.40円台まで軟化も、その後は159.60円付近でもみ合い。 米イラン情勢巡り情報が錯綜しており不安定な動きが続いている。 トランプ米大統領はイラン側の要請を受け、イランのエネルギ&#