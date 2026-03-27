シャオミ・ジャパン(Xiaomi)は、4月6日の創立記念日に合わせた恒例イベント「Xiaomi Fan Festival」を、3月31日0時から4月10日23時59分まで開催する。期間中は最大36% OFFの特別セールも実施する。 特別セールは、Xiaomi公式サイト「mi.com」とXiaomi Store各店舗で実施。スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、オーディオ、生活家電・スマートホーム製品などが対象。3月に発売した