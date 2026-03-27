ラグビー・リーグワン２部の花園ライナーズ（旧近鉄）は２７日、４月４日のリーグ第１０節・レッドハリケーンズ大阪戦（花園ラグビー場）のおいて、選手らが地元・東大阪市立長堂小６年・西島千夏さんがデザインしたサードジャージーを着用すると発表した。花園は競技普及活動の一環として、「ライナーズ３ｒｄジャージーコンテスト」を実施。ジャージーデザインを本拠地がある東大阪市内の小・中学生が考案し、選手たちがグラ