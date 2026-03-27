基準値を大幅に超えるダイオキシンが検出された大分県姫島村のごみ処理施設の運転がおよそ8か月ぶりに再開されました。 姫島村の一般家庭ごみを焼却する清掃センターでは、2025年6月に実施した検査で排出ガスから基準値の15.8倍のダイオキシンが検出されました。有害な物質を取り除く集じん機などに不具合が起きていたことがわかり、村は7月から施設の運転を止め、ごみの処分は中津市の業者が行っていました。 その後、設